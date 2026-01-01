Работим за качествено решение за сметопочистването на Зона 3 („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“), за да се успокоят гражданите, каза столичният кмет Васил Терзиев на брифинг пред медии.

За Зона 2 („Панчарево“, „Искър“, „Кремиковци“) е подписан анекс, така че там не се очаква да има проблеми с осигуряването на услугите по сметопочистване. В зависимост от това какво ще стане с обжалването, ще преминем към подписване на договор. За момента има подписан анекс, така че там няма проблеми, каза още кметът и посочи, че за Зона 4 („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) също няма проблем.

За всички зони, с изключение на Зона 3, имаме краткосрочни и средносрочни решения. Минаваме към подписване на дългосрочни договори и този проблем ще бъде решен, каза Терзиев.

Без прекъсване: Ще събират боклука в още шест района в София

А когато става дума за няколко стотин милиона, дали ще платим повече или няма да ги платим, за да получим услугата, смятам, че всичките тези моменти на неудобство си струват. На въпрос за боклука в столичния квартал „Люлин“, Терзиев посочи, че уверенията на Даниел Йорданов, изпълнителен директор на „Софекострой“ са, че до средата на януари ще дойдат всички камиони за сметопочистване и са наети шофьори. До края на месеца трябва да има нормална услуга, каза той.

„Разбирам, че на гражданите им е неприятно, и мен не ми е приятно да гледам тези гледки. Но тук искам да апелирам - да използваме случая да променим малко нашите навици. Трябва да започнем да си изхвърляме боклука разделно“, допълни кметът.