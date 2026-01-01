Американските военни съобщиха за задържането на петролен танкер "Маринера" под руски флаг в Северния Атлантик заради нарушения на санкционния режим, с което бе сложен край на продължило няколко седмици преследване от страна на силите на САЩ.

Залавянето на кораба, който по-рано е успял да избегне качване на борда му край бреговете на Венецуела, е резултат от съвместна операция на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и американски военни, съобщи Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (EUCOM), отговарящо за региона.

Русия заяви, че задържането е нарушение на морското право, предаде Ройтерс.

"В съответствие с Конвенцията на ООН от 1982 г. за морското право свободата на корабоплаването се прилага в открито море и никоя държава няма право да използва сила срещу кораби, надлежно регистрирани в юрисдикциите на други държави", гласи изявление на Министерството на транспорта на Руската федерация.

"Днес около 15:00 ч. московско време (14:00 ч. българско време) в открито море извън териториалните води на която и да било държава на кораба са се качили военноморските сили на САЩ, връзката с кораба е загубена", цитира ТАСС изявлението.

На 24 декември 2025 г. "Маринера" получи временно разрешение да плава под държавния флаг на Русия.

Андрей Клишас, висш руски законодател от управляващата партия "Единна Русия", заяви, че задържането на петролен танкер под руски флаг от САЩ в сряда е акт на откровено пиратство, предаде ТАСС.

Междувременно стана ясно, че Великобритания са оказали подкрепа при операцията на САЩ по задържането на плаващ под руски флаг танкер в Северния Атлантик, това заяви британското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

В изявлението пише, че британските въоръжени сили са оказали "предварително планирана оперативна подкрепа, включително базиране" след искане за помощ от страна на САЩ.

"Военен кораб е оказал подкрепа на американските сили, преследващи танкера, а Кралските военновъздушни сили са осигурили подкрепа за наблюдение от въздуха", каза министерството.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че операцията е била проведена срещу кораб "със съмнителна история", свързан с руски и ирански мрежи за заобикаляне на санкции, и показва колко добре работи партньорството между САЩ и Великобритания в сферата на отбраната.

"Тези наши действия представляват част от глобалните усилия за пресичане на опитите за заобикалянето на санкции", посочи още Хийли.

Танкерът "Бела-1" (Bella-1), сега преименуван на "Маринера" (Marinera), е санкциониран от САЩ в рамките на санкциите срещу Иран, заяви британското правителство.

В изявлението на Министерството на отбраната се посочва още, че подкрепата е била оказана "в пълно съответствие с международното право".

Според Би Би Си през последните седмици 19 санкционирани от САЩ петролни танкера са били прехвърлени под руски флаг и това, изглежда, е част от по-обща тенденция.