Покритият с ратан ковчег на Брижит Бардо пристигна по-рано днес в църквата в Сен Тропе, където беше посрещнат от сина й, с когото иконата на френското кино имаше сложни отношения, предадоха АФП и Ройтерс.
Бардо е казвала, че й липсва майчински инстинкт и беше оставила своя син на баща му. Той живее в Осло и един от големите въпроси до последно беше дали ще присъства на погребението на майка си.
Obsèques de Brigitte Bardot : le cercueil accueilli à l'église par son fils, Nicolas Charrier— ICI (@ici_officiel) January 7, 2026
➡️ https://t.co/HHigXl3RFc pic.twitter.com/4VT8AfmLYC
Погребалната процесия премина през малкото пристанище на Сен Тропе под аплодисменти, преди да започне траурната церемония, на която присъстваха поканени гости като Мирей Матийо, Пол Белмондо и лидерката на крайната десница Марин льо Пен.
Obsèques de Brigitte Bardot : Son fils en famille, les VIP et son mari effondré font leurs adieux (PHOTOS)— Journal des Femmes (@journalDfemmes) January 7, 2026
➡️ https://t.co/oAhj8CChVu pic.twitter.com/9fd9duSrfE
По-късно Брижит Бардо ще бъде положена в гробището, където вече са погребани родителите и бабите и дядовците й по майчина линия, както и първият й съпруг Роже Вадим, който я изстреля към славата, като написа и режисира филма "И Бог създаде жената" през 1956 г.
Obsèques de Brigitte Bardot: très attendus, son fils et ses petites-filles sont bien présents à l'Eglise— Le Parisien | Écrans (@lp_ecrans) January 7, 2026
➡️ https://t.co/avHMEdq6Ii pic.twitter.com/7PpNfz0LLy
Съпругът на Бардо Бернар д'Ормал по-рано разкри в интервю за седмичното списание "Пари мач", че причината за кончината на актрисата е рак.
🇫🇷 Well-wishers lined the streets in Brigitte Bardot's hometown of Saint-Tropez on Wednesday for the funeral of the French screen icon as her husband revealed she had died from cancer.— AFP News Agency (@AFP) January 7, 2026
➡️ https://t.co/4bDLy60rbg pic.twitter.com/kqXD6f3d8h
Брижит Бардо почина на 28 декември на 91-годишна възраст.