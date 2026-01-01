Покойната френска екранна икона Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.
Бардо „се е справила много добре с двете процедури, на които се е подложила за лечение на рака, който я погуби“, каза Бернар д'Ормал пред списанието, докато близки и приятели се събраха в Сен Тропе за погребението.
„Въпреки това, тя остана в съзнание и се интересуваше от съдбата на животните до самия си край“, каза съпругът на френската актриса.
Брижит Бардо ще бъде погребана в Сен Тропе днес
Д'Ормале, бивш политически съветник на лидера на крайната десница Жан-Мари Ле Пен, не уточни от какъв вид рак е страдала Бардо.
Траурната церемония ще бъде излъчвана на три огромни екрана - единият на пристанището, другият в центъра и третият за местните жители пред кметството, в зона, затворена за обществеността. След церемонията погребалната процесия ще мине покрай всеки от тях.
Погребението на Брижит Бардо ще бъде в тесен кръг в морското гробище с изглед към Средиземно море.
