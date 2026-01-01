Котка, която се изгуби на Сараевското международно летище преди повече от две седмици, беше намерена жива и здрава след трескаво издирване, съобщиха от летището, цитирани от босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Животното е било забелязано в терминала от служители по сигурността. Един от тях е успял да хване уплашената котка, след което на животното са били предоставени незабавни грижи – храна, медицински преглед и настаняване в безопасност.

Собствениците на котката, които преживяха напрегнати дни в очакване на добри новини, вече могат да си отдъхнат, тъй като домашният им любимец се връща у дома.

"Тази история е прекрасно напомняне, че дори на места с бърз ритъм и строги правила има хора с големи сърца. Пожелаваме на малкия пътник щастливо и заслужено завръщане у дома", добавиха от летището.