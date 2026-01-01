Движение „Трети март“ подаде документи за регистрация като политическа партия в Софийския градски съд.

Вярваме, че това е правилната стъпка, за да продължим борбата за просперитета на Родината, заявяват от „Трети март“.

Едновременно с това, от „Трети март“ изпратиха Отворено писмо до президента на Република България Румен Радев, в което заявяват, че го припознават като техен неформален лидер.

На 20 декември 2025 г. в Несебър официално бе учредена партия „Трети март“, предаде БГНЕС.

„Направихме първата крачка към създаването на Политическа партия "Трети март". Учредителите се обединиха около следното: Подкрепяме изцяло политиката на президента на Република България Румен Радев. Вярваме, че той е единствената реална алтернатива на проваленото управление на коалиция „Магнитски“. Приемаме Румен Радев за наш неформален лидер“, се казва в декларацията им.

„Трети март“ ще участва на предстоящите парламентарни избори и ще бъде важна част от следващото управление на България, посочват още те.

Председател на движението „Трети март“ е Тихомир Атанасов.

Публикуваме писмото, изпратено до президента без редакторска намеса:

Уважаеми г-н Президент,

В последните месеци ставаме свидетели на ясно изразен обществен процес, при който все повече български граждани Ви припознават като единствената реална управленска алтернатива на изчерпаното политическо статукво. Това доверие е резултат от последователната Ви позиция в защита на държавността, суверенитета и обществения интерес. За много хора Вие олицетворявате надеждата за възстановяване на реда, справедливостта и смисъла в управлението на страната.

Анализът ни показва, че България след протестите се намира в коренно различна политическа ситуация. Недоволството от държавата с главно „Д“ е достигнало такава степен, че все повече български граждани отказват да останат безразлични към безобразията на властта. Хиляди хора вече се самоорганизират във Ваша подкрепа, припознават Ви като свой неформален лидер и се подготвят за участие в предстоящия вот. Това не са измамници и шарлатани, а обикновени хора, които искат реална и дълбока промяна в управлението на държавата.

Част от същия този процес е и появата на Политическа партия „Трети март“. Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден, в различни точки на страната, граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят. За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната.

"Уважаеми г-н Президент,

Обръщаме се към Вас, защото България се намира във важен исторически момент, който изисква лидерство и смелост. Призоваваме Ви да застанете начело на процесите в страната и да поведете

българския народ в нова посока – към възстановяване на държавността, справедливостта и доверието в управлението.

Дали, кога и по какъв начин ще го направите – зависи изцяло от Вас. За нас е важно единствено да знаете, че имате пълната ни подкрепа, както и че голяма част от Вашите поддръжници вече са организирани, мобилизирани и очакват появата Ви на политическия терен.

И когато говорим за готовност, искаме да Ви уведомим, че Политическа партия „Трети март“ вече е факт. На 27 декември проведохме успешно своя учредителен конгрес, в който се включиха над 600 учредители от всички области на страната. Въпреки множеството почивни дни, документите по регистрацията на формацията бяха обработени в максимално кратки срокове и днес вече са официално внесени в съда.

Още с появата си Политическа партия „Трети март“ се превърна в една от най-обсъжданите теми в публичното пространство и предизвика редица полемики и спекулации. Ето защо, смятаме за необходимо ясно и открито да заявим пред Вас и пред българското общество какви са нашите политически намерения.

На първо място, бихме искали да подчертаем, че не сме президентска, а про-президентска формация. Не сме „партията на ген. Румен Радев“, а политическа общност от хора, които Ви подкрепят безрезервно. Споделяме политическите позиции, които отстоявате, както и ценностите, които изповядвате. Именно поради това, към настоящия момент сме единствената политическа партия в България, която Ви припознава официално като свой неформален лидер.

Нашият основен опонент е Държавата с главно „Д“ и партиите, които я подкрепят. Противопоставяме се на модела на управление, при който властта служи на тесен кръг хора и работи в ущърб обществото. Избрахме името „Трети март“, защото целта ни е да защитим идеите на инициативата и да довършим работата, която беше започната преди години.

Ще участваме на предстоящите предсрочни парламентарни избори, защото смятаме, че моментът изисква активна позиция. На тях ще издигнем идеята за Република с главно „Р“ – държава, която работи за гражданите си и уважава тяхната воля. Излизаме пред хората с ясна кауза и с готовност да поемем отговорност за управлението на страната.

Няма да отклоняваме гласове от евентуална бъдеща „президентска формация“. Разбираме притесненията на хората, защото такива неща са се случвали назад във времето. За да разсеем всички съмнения по тази тема, заявяваме ясно: Ако Вие участвате в предстоящите парламентарни избори, ние няма да се регистрираме за тях и ще вложим цялата си енергия и усилия в подкрепа на Вашата кампания.

Заявяваме безусловната си подкрепа за Вас и водената от Вас политика. Ще Ви подкрепим с всички сили, ако решите да напуснете президентската институция и да участвате в предстоящите избори, без да търсим позиции в кандидатските листи на избраната от Вас формация.

Готови сме да следваме посоката, която очертаете, и да бъдем Ваше неформално продължение в политическия процес. Ще действаме в синхрон с визията Ви за държавност, справедливост и защита на обществения интерес. Не бихме се съгласили само с едно – да се саморазпуснем или да се откажем от участие на предстоящите избори.

И накрая бихме искали да Ви поднесем своите най-искрени извинения. Даваме си ясна сметка за объркването, което причинихме с неочакваната си поява на политическия терен и силното си послание във Ваша подкрепа. Смятаме за коректно да уведомим българското общество, че нито Вие, нито членовете на Вашия екип са били предварително информирани за намерението ни да Ви припознаем като свой неформален лидер. Това решение беше взето спонтанно по време на учредителното събрание на партията и по никакъв начин не беше съгласувано с президента или с неговата администрация.

Поднасяме своите извинения за създалата се ситуация и заявяваме, че занапред Политическа партия „Трети март“ ще бъде предвидим, отговорен и последователен участник в политическия процес, както и коректен партньор на Вас, българския народ и президентската институция".