Честито Богоявление! Да се множат способностите и успехите на войската ни! Както знаете партиите са още в почивка. Но възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата за съставяне на правителство на първата по численост парламентарна група. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев след тържествения водосвет на бойните знамена на Българската армия.

Партиите ясно заявиха, по време на консултациите, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези избирателни промени, така че да се намали до максимум субективизма в броенето и отчитането на гласовете. А това е възможно да стане със 100% машинно гласуване с електронно отчитане на гласовете, но с ръчно преброяване на разписките, което трябва да гарантира по-голямо доверие в изборния процес.

Призовавам за масово гласуване, заяви той.

Ние отчетът го даваме всеки ден. Ние не сме избрани с г-жа Йотова да обединяваме гражданите. По належащият въпрос е къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет, попита той.

Ние сме свидетели на правото на силата и това носи рискове, така президентът коментира ситуацията във Венецуела.

