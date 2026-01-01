Кипър пое ротационното председателство на Европейския съюз днес с церемония в Никозия, отбелязвайки началото на шестмесечния си мандат със среща в Никозия, на която присъстваха украинският президент Володимир Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, предаде Ройтерс.

Това е вторият път, когато източносредиземноморският остров поема председателството на ЕС, припомня агенцията. Церемонията в Никозия по-късно в сряда ще включва представители на държави от Близкия изток, включително ливанския президент Жозеф Аун, което ще подчертае стремежа на Кипър да бъде мост между Европа и региона.

Зеленски беше посрещнат в президентския дворец от кипърския президент Никос Христодулидис.

Украинският президент изрази надежда по време на кипърското председателство да бъдат направени "много стъпки напред, по-близо до членство в ЕС (за Украйна)" в кратък разговор с Христодулидис пред телевизионни камери.

Той добави, че срещата в Никозия ще даде възможност за обсъждане на детайли от срещата в Париж във вторник, където САЩ подкрепи широка коалиция от съюзници на Украйна в обещаването на гаранции за сигурност за нея в случай на прекратяване на огъня, ако Русия атакува отново.

Кипър, който традиционно имаше тесни политически и културни връзки с Русия, напълно подкрепи санкциите срещу Москва, като мнозина на острова правят паралел между руската инвазия в Украйна и турската инвазия в Северен Кипър през 1974 г. след кратък преврат, организиран от военните, управляващи тогава Гърция, отбелязва Ройтерс.

Присъствието на Зеленски беше разгледано като политически знак за продължаващата подкрепа на ЕС за Киев, тъй като войната му с Русия навлиза в четвърта година, отбелязва още агенцията.

„Кипър потвърждава непоколебимия си ангажимент към суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Като страна, която все още живее с последствията от незаконната инвазия и продължаващата военна окупация, ние напълно разбираме какво е заложено на карта“, написа Христодулидис в публикация в Екс след срещата си със Зеленски. „Украйна ще бъде централен приоритет на нашето председателство и ще работи за осигуряване на устойчива подкрепа на всички нива“, каза той.

По-късно украинският президент се срещна с кипърския гръцки православен архиепископ Георгиос, който изрази подкрепа за независимостта на Украинската църква извън сферата на Москва.