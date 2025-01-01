Бус се обърна на АМ "Тракия" в посока Пловдив. Инцидентът се е случил на 15 км. Няма пострадали, съобщиха от полицията в София.

Водачът на буса е прегледан на място.

До инцидента се е стигнало, след като бусът се е ударил в мантинелата, след което се е обърнал на едната си страна. Возилото вече е натоварено на специализирана кола, за да бъде изтеглено.



Полицаи регулират движението. Образувало се е километрично задръстване в района, но движението не е било спирано.