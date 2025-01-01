Жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие в района на Захарна фабрика в София преди 17:30 часа, съобщиха за БТА от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Жената е на 48 години. По първоначална информация тя не е тежко пострадала. Откарана е за преглед в лечебно заведение.

Пробата на шофьора, участвал в катастрофата, е отрицателна, посочиха от СДВР.

По-рано в социалните мрежи се появи информация и снимки за катастрофа на пешеходна пътека в района на гара Захарна фабрика, при която е пострадала жена и е откарана с линейка.