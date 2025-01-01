Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" край Варна. Това съобщиха от АПИ. Към момента полицията не разполага с такава информация.
Временно движението се осъществява в активната лента при км 406 на АМ "Хемус" в посока Варна поради ПТП.
Ограничено е преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се регулира от пътна полиция.
