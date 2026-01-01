Украинският президент Володимир Зеленски призова света да реагира, след като Русия удари Западна Украйна с новата си балистична ракета „Орешник“ при масирана нощна атака, в резултат на която четирима души загинаха в столицата Киев.

„Необходима е ясна реакция от страна на света. Най-вече от Съединените щати, чиито сигнали Русия наистина взема под внимание“, написа Зеленски в социалните мрежи.

„Русия трябва да получава ясни послания, че нейно задължение е да се съсредоточи върху дипломацията, и трябва да усеща последици всеки път, когато отново избере пътя на убийствата и разрушаването на инфраструктура“, добави той.

Русия използва ракета „Орешник“ срещу Украйна, има жертви и десетки ранени

Украинският президент съобщи, че в рамките на атаката са били повредени 20 жилищни сгради в Киев и неговите предградия, както и сградата на посолството на Катар.

„Само в столицата бяха повредени 20 жилищни сгради“, каза Зеленски, като уточни, че четирима души са загинали в Киев и че „сградата на посолството на Катар е била повредена снощи от руски дрон“.