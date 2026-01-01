Русия използва свръхзвукова ракета със среден обсег „Орешник“ за атаката си срещу Западна Украйна, предаде ТАСС, цитирайки руското министерство на отбраната, което отбеляза, че за втори път използва това оръжие за удар срещу Украйна.

Руските въоръжени сили нанесоха „масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег, включително с мобилен наземен ракетен комплекс „Орешник“ със среден обсег“, както и с дронове, съобщиха от министерството и добавиха, че атаката е извършена в отговор на „терористичното нападение“ на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин на 29 декември 2025 г.

То добави, че целите на удара са постигнати, като са поразени цехове за производство на дронове, както и енергийна инфраструктура.

Украйна отрича да е нанасяла удар срещу резиденцията на Путин и обвини Москва, че използва измислени твърдения, за да оправдае атаките си срещу правителствени сгради в Киев.

За първи път Москва атакува с „Орешник“ украинския индустриален град Днепър (Днипро на украински език) през ноември 2024 г.

Путин твърди, че западните системи за противовъздушна отбрана не могат да прехващат ракетата и добави, че тя може да достигне цели на голямо разстояние в Западна Европа.

Западните военни анализатори заявиха, че „Орешник“ има способност да носи ядрена бойна глава.

Русия порази критична инфраструктура в западния град Лвов, като е използвана неидентифицирана балистична ракета, съобщи кметът на града Андрий Садовий. Западното командване на украинските ВВС уточни, че ракетата е летяла със скорост 13 000 км/ч, но типът ѝ все още се установява.

През нощта Русия е атакувала Украйна с общо 242 дрона и 36 ракети, включително една свръхзвукова балистична ракета, съобщиха тази сутрин украинските ВВС в приложението „Телеграм“ и добавиха, че 18 ракети и 16 дрона са ударили целите си на 19 места.

При руските атаки с дронове и ракети срещу Киев тази нощ са били убити четирима души, а най-малко 22 са били ранени, съобщиха украинските власти.

Сред жертвите е служител на службата за спешна медицинска помощ, каза ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. Петима спасителни работници са пострадали, докато са оказвали помощ по време на продължаващи атаки, заявиха украинските служби за сигурност.

Няколко района на Киев са поразени при атаката. В Деснянски район дрон се е разбил в покрива на многоетажна сграда. На друго място в същия район в резултата на атаката са нанесени щети на първите два етажа на жилищна сграда.

В Днипровски район части от дрон са се разбили в многоетажна сграда и е избухнал пожар.

Вследствие на атаката части от украинската столица са без ток и вода, каза кметът на Киев Виталий Кличко.

Междувременно около 556 хиляди жители на руската Белгородска област останаха без електричество и отопление след украинска атака през нощта, а още близо 200 хиляди са без вода, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.

Той добави, че в момента се свързват резервни мощности.

По-рано губернаторът каза, че украинските сили са нанесли удар срещу Белгород, като по предварителни данни няма пострадали, но са нанесени сериозни поражения на обекти от инфраструктурата.