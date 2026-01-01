Силен до ураганен вятър духа във високата част на планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Туризъм се препоръчва в горския пояс. Снежна покривка има, но не е много – на Витоша е около 20 см, допълниха от ПСС.

Времето се успокоява за кратко със слънчев петък, от събота – отново сняг

В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.