484 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища. Трасетата основно се третират срещу заледяване, предвид ниските температури и спирането на снеговалежа, които създават условия за обледеняване.

В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход „Троянски“ поради снегопочистване.

В област Враца по път III-306 Оряхово - Кнежа временно е преустановено преминаването на всички превозни средства поради намалена видимост.

Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия и осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

От страна на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са взети всички мерки за мобилизация на пътнопочистващите фирми. Всички пътища в страната са обезопасени, като към момента има 490 снегорина на терен. През нощта са били около 300, каза на брифинг Мирослав Ценов, директор на Дирекция "Ситуационен център и управление на трафика" към АПИ, предаде БТА.

Той съобщи, че има затворени участъци по пътищата между Оряхово и Кнежа и Рибарица-Шипково, както и в прохода Троян-Кърнаре. Ценов обясни, че е нормално в първите часове на снеговалеж и при снегонавявания да се налага някои пътища да бъдат затворени, за да се запази безопасността.

По думите му от АПИ не отчитат пропуск от страна на снегопочистващите фирми в нито една област на страната.

Инспектор Димитрина Иванова от отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) призова пешеходците да са внимателни и при необходимост да пропускат автомобилите, а шофьорите да бъдат толерантни. Тя цитира данните за последното денонощие, според които двама души са загинали, а 26-ма са пострадали при 22 тежки катастрофи в страната.

Инспектор Димитрова каза още, че по време на празничните дни, между Коледа и Нова година, са били проверени малко над 173 хил. превозни средства. Наложени са около 60 хил. глоби. Общият брой на установените шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол, е малко над 450. Установените неправоспособни водачи са 400.

Тежките катастрофи са били 248, а загиналите 25, като за същия период на миналата година тежките катастрофи са били 259, а загиналите са били 22-ма. По време на празниците тази година на територията на Столична дирекция на вътрешните работи са били установени най-много шофьори под влиянието на алкохол, добави тя.

Температура от минус 12 градуса е измерена тази сутрин на Рожен, съобщиха от Метеорологичната станция на връх Рожен.

В района на Пампорово показанията на термометрите паднаха до минус 11 градуса, според данни от Планинската спасителна служба в курорта.

Пътищата в област Смолян са проходими при зимни условия, трасетата са обработени и опесъчени след заледяването на пътни участъци от 8 януари, информират от Областното пътно управление.

Натрупаната нова снежна покривка в Пампорово е около 5 см. В курорта има условия за ски, отворени са 11 писти в ски зоната. Оръдията за изкуствен сняг отново работят след падането на температурите в минусовия диапазон.

Във връзка с очакван снеговалеж и много ниски температури, Столична община временно затваря пътните участъци към Алеко и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. през предстоящия уикенд.

Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи.

Мярката има за цел да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника и да предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа.

Столична община призовава гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.

Общината следи обстановката и при необходимост ще информира своевременно за промени.