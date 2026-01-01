Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж за грабеж над чужденец в София, съобщиха от обвинението.

На 3 януари в района на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Цар Самуил“, обвиняемият е е отнел портфейл с пари и документи от владението на гражданин на Португалия.

Той е ударил в гърба с юмрук мъжа и е издърпал портфейла от джоба му. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

За периода от 2014 до 2025 г. той има 29 криминални регистрации за различни престъпления. Мъжът е задържан за 72 часа, като му е поискан постоянен арест.