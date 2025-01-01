Трудноподвижен мъж беше блъснат на пешеходна пътека в столичния квартал „Драгалевци“. Това стана ясно от видео, споделено в социалните мрежи.

Инцидентът е станал в близост до голям супермаркет на 19 ноември 2025 г.

По първоначална информация пешеходецът е пресичал на обозначено за това място, когато е бил ударен от преминаващ автомобил. Водачът на автомобила няма спирачен път и блъска пешеходеца.

На този етап няма официални данни за състоянието на пострадалия.