Насилието над деца и между деца не трябва да има място в нашия живот и всички сме единни в противопоставянето си на това явление, каза председателят на Народното събрание Рая Назарян по повод осветяването на историческата сграда на българския парламент в синьо за кампанията срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Назарян отбеляза, че подкрепата на законодателната институция за инициативата е израз на съпричастност към търсенето на решения за справяне с този болезнен за обществото проблем.

Осветиха сградата на Народното събрание в синьо – ето какъв е поводът (СНИМКИ)

Тя посочи, че само общите усилия могат да осигурят една по-спокойна и сигурна среда, която да стимулира децата да развиват своите възможности и да ги изгражда като пълноценни и хармонични личности. Включването на парламента в инициативата цели да популяризира кампанията „Бъди смел, бъди добър“ и да повиши информираността и чувствителността на обществото по проблемите на децата, заяви още председателят на парламента.

В цялата страна днес емблематични сгради бяха осветени в синьо и озвучени от специално създадено аудиопослание срещу насилието над и между деца. Инициативата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“ и отбелязва 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.