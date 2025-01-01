Във Велико Търново крепостта „Царевец“ светна в синьо срещу насилието над и между деца. Целта беше да се насочи вниманието на обществото към необходимостта от нулева толерантност към този проблем. Инициативата бе част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Бъди смел, бъди добър“. С нея се отбелязват и 36 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Крепостта „Царевец“ е една от емблематичните сгради и места в цялата страна, които светнаха в синьо, а някои от тях бяха озвучени и от специално създадено по повода аудиопослание.

Община Велико Търново се включи в кампанията, посветена на детските права и приетата от ООН конвенция с редица инициативи. Те са организирани от социалните услуги, за да се постави фокус върху правото на свобода от всички форми на насилие и включват информационна кампания, арт инсталации, групови занимания и срещи. В подкрепа на кампанията е разработен и сайт с полезни контакти, на които да бъде потърсена помощ, ако човек е жертва или свидетел на насилие.