Съветът за съвместно управление реши по 120 лева коледни добавки да бъдат отпуснати за 536 000 пенсионери. Това съобщи Деница Сачева, председател на парламентарната социална комисия и зам.-председател на ГЕРБ, на брифинг в Народното събрание.

Сачева поясни, че сумите ще бъдат изплатени с пенсиите за декември, като това ще стане преди Коледа.

"Решението, което съвместно взехме, е да бъдат отпуснати по 120 лева на 536 000 пенсионери, които в момента взимат пенсии, които са под линията на бедност. Линията на бедност за тази година е 638 лева. Ще информираме и правителството за това решение, за да могат те да подготвят заседанието на Министерски съвет и Националният осигурителен институт да започне необходимите действия добавките да бъдат изплатени по възможност с пенсиите за месец декември преди Коледа", заяви тя.

Сачева подчерта, че средствата за надбавките идват от преизпълнения в бюджета на НОИ, както и от даренията на депутатите от "ДПС - Ново начало".

"В рамките на НОИ се направиха необходимите разчети. Има средства, с които бихме могли да покрием тази добавка, тъй като има и преизпълнения в бюджета, има и други резерви. Знаете също така, че и колегите от "ДПС - Ново начало" ще направят дарения към бюджета на НОИ, тъй като по закон в НОИ могат да бъдат правени дарения от физически лица", каза зам.-председателят на ГЕРБ.

Сачева заяви, че управляващите работят по изготвянето на системно решение на въпроса с коледните добавки за пенсионерите.

"Този въпрос за системно решение изисква време. Дали сме време на Министерството на труда и социалната политика. Като получим законови предложения и текстове, ще ги обсъдим и за следващите години ще търсим системно решение на този въпрос. Защото виждате, че всяка година се случва този дебат. Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават", заключи тя.