Предлагаме коледните надбавки да са 120 лева. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и уточни, че парите ще са за пенсии до прага на бедност.

Той заяви, че предложението на ГЕРБ ще бъде обсъдено с коалиционните партьори.

По думите му решението ще се вземе от парламента.

Борисов подчерта, че предвид бюджета има такава възможност. "Толкова щедър бюджет никога не е имало", подчерта той.

Петкова: Решението за коледните надбавки ще зависи изцяло от изпълнението на бюджета

Припомняме, че преди дни социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че "няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки".

Финансовият министър Теменужда Петкова обяви, че се следи бюджета какво по отношение на приходната, така и по отношение на разходната част. "В момента, в който има информация ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение. Правим всичко възможно, в зависимост от изпълнението ще информираме колегите и ще се вземе съответното решение", заяви тя.

Бойко Борисов опроверга казаното от Асен Василев, че той е организирал работна закуска в Банкя с Румен Спецов и Валентин Златев. "Тези, които ме познават знаят, че аз нито закусвам, нито обядвам. Мога да ви уверя - Румен Спецов никога не идвал в Банкя, никога не е имало такава среща. Лъже, внушава, защото той имаше много срещи с Величков. Г-н Спецов е пращал десетки данъчни в моята къща, но никога не е идвал той", подчерта лидерът на ГЕРБ.

Във връзка с решението на КС и коментара на президента Румен Радев, че мотивите му за референдум за еврото могат да бъдат внесени отново, лидерът на ГЕРБ каза, че "всеки политически лидер гледа да извади дивидент за своята политическа партия. Вече има закон. България е член на еврозоната от 1 януари. Темата е приключена."