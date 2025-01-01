Трудноподвижен мъж беше блъснат на пешеходна пътека в столичния квартал „Драгалевци“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в 06:57 часа на 19 ноември на бул. „Черни връх“ в близост до голям супермаркет между лек автомобил и пешеходец, който пресичал пътното платно на пешеходна пътека.

Пристигналите на място екипи на отдел „Пътна полиция“ и сектор „Тежки пътнотранспортни престъпления“ към СДВР установяват, че автомобил с 80-годишен водач блъска 75-годишен пешеходец, в следствие на сблъсъка пешеходецът се удря в друг автомобил, който вече е спрял на пешеходната пътека.

Пешеходецът е откаран в болница за лечение, без опасност за живота. Направени са полеви тестове за наркотици и алкохол на двамата водачи, които не отчели наличието на такива.

По случая е започнато разследване. Събраните материали по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура.