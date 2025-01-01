Мъж е нападнал екип на телевизия N1, който е снимал район недалеч от сръбския парламент и палатковия лагер, в който се намират привърженици на режима.
Полицаи, които са били наблизо, не са реагирали на инцидента и са се намесили едва след като репортерка на медията ги е повикала. Нападателят е избягал от мястото.
Телевизия N1 настоява компетентните органи незабавно да идентифицират и санкционират нападателя и да установят отговорността на полицейския патрул, който, по думите на медията, въпреки присъствието си на мястото не е реагирал в момента на нападението. Сръбското Министерство на вътрешните работи засега не е коментирало случая.
Мрежата за защита на журналистите Safe Journalists осъди остро атаката. За нея ще бъдат информирани и други международни организации.
Ova slika napadnutih novinara i razbijene kamere i opreme televizije N1 je slika Vučićeve Srbije koju nam nudi napredna mafija. Policija, iako prisutna, odbila je da zaštiti novinarsku ekipu i snimatelje. Počinioci napada nisu uhapšeni, uprkos prisustvu policije.— Srđan Milivojević (@srdjanmil037) November 20, 2025
Napad je izvršen… pic.twitter.com/YllsUPnDOw