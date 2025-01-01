По никакъв начин България не нарушава която и да е международна разпоредба за експортирането на свързаните с отбрана средства – така външният министър Георг Георгиев отговори на въпрос на журналисти в Брюксел. Вчера посланикът на Судан в Европейския съюз предупреди, че оръжия, произведени в Европа, се озовават на бойното поле в африканската страна и подхранват жестокостите в продължаващата вече две години гражданска война.

„Не говоря за конкретния казус със Судан, но по принцип знаете, че в България функционира много стриктно законодателство по отношение на експорта на свързаните с отбрана и сигурност и средства, тези са с двойна употреба. Има смесена комисия за контрол на експорта. Всичко това се случва първо в унисон с българското законодателство и с всички международни правила", посочи Георгиев.

"По никакъв начин България не нарушава която и да е международна разпоредба за експортирането на свързаните с отбрана средства. Така че, ние сме много внимателни, когато боравим с тази тематика“, категоричен е той.

На въпрос дали знае за реекспорт на български оръжия от ОАЕ към Судан министърът каза, че МВнР винаги се е придържало към онова, което реално документално е доказано и постановено спрямо правилата.

На въпрос как върви приемането на България в ОИСР министърът обясни, че това е приоритет за страната ни много отдавна, включително и при последното правителство на Бойко Борисов, когато започва активно работа по присъединяването към организацията.

„Към момента повече от половината комитети са затворени, така че техническата процедура се напредва много добре. Ние се надяваме до края на тази година най-рано в началото на следващата да сме приключили с цялата техническа част и да остане само политическото решение, за което сме в комуникация с нашите партньори, с държавите членки на ОИСР“, добави Георгиев.