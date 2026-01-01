Тематичният брой на списание ЛИК на тема „Българските пари“ бе представен днес в Паричния салон в сградата на Българската народна банка (БНБ). Събитието се състоя със специалното участие на управителя на БНБ Димитър Радев. Разговорът, вдъхновен от изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА), бе модериран от генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

Участие в дискусията взеха главният редактор на списание ЛИК доц. Георги Лозанов, както и отговорният редактор на ЛИК Яница Христова. Сред участниците бяха и двама от авторите в броя – проф. д.н. Пенчо Пенчев, преподавател в специалностите „Стопанска история“, „История на икономическите теории“ и „Сравнителна политическа икономия“ в Университета за национално и световно стопанство, и доц. д-р Юлия Захариева – създател и доайен на дисциплината „Право на Европейския съюз“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

БТА

Чрез видеовръзка в представянето се включиха събеседници от пресклубовете на Агенцията в страната и чужбина.

„Този брой на ЛИК съдържа честен разказ за парите по българските земи, част от който е през архивите на Българската телеграфна агенция с новини от три века - от края на XIX век до първата четвърт на XXI век“, каза Кирил Вълчев. По думите му по-голямата идея на този брой е да се замислим за смисъла на парите изобщо. Той отбеляза, че в този брой на списанието могат да се прочетат много идеи за смисъла на парите – улесняващо средство за размяна, запазване на стойност, доверие, идентичност, принадлежност към общност. „Най-траен се оказва смисълът на парите като средство да изпитат човека. И мерилото за тяхната стойност може да се окаже спасение или предателство. Впрочем според учени, с които разговарях, по днешните български земи със сигурност е имало в обращение и тирски сикли (шекели) - 30-те сребърника, за които Юда предава Иисус“, каза генералният директор на БТА. Според него затова трябва да помним, че парите не са цел, а инструмент, който разкрива сърцето на човека.