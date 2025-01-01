Сръбският президент Александър Вучич обяви, че има три кандидата за продажбата на мажоритарния руски дял в сръбската петролна компания НИС, предава националната телевизия РТС.

"Знам за трима партньори, с които преговарят (руснаците). Дали ще завършат сделката с някого или не, ще видим, надявам се да го направят, защото колкото по-скоро го направят, толкова по-добре", каза Вучич.

Той добави, че в следващите два-три дни ще се проведат разговори със САЩ за получаване на лиценз за дейността на НИС.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". На 10 януари Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после осем пъти отложи въвеждането на санкциите, които встъпиха в сила на 9 октомври.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.

Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.