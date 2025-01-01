Суровият петрол тръгна надолу през последните дни. Ако тенденцията се окаже достатъчно постоянна, можем да видим задържане на цените. Такова мнение изрази в студиото на "Здравей, България" председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Това, което влияе основно в момента, са борсите на готови нефтопродукти — бензин и дизел. Защото това, което се случи на Балканите през последния месец около проблемите със санкциите в Сърбия, България и Румъния, вдигна до известна степен цените на готовите нефтопродукти в региона. Пазарът на петрол винаги покрива политическите и геополитическите рискове, проблеми с доставките", поясни той. И допълни, че дерогацията заради санкциите е била очаквана.

Председателят на петролната асоциация: Не се очакват сътресения на пазара на горива

"Работихме и с правителството, и с Министерството на енергетиката по отношение какво ще направим, ако в крайна сметка нещо се случи. Но тази дерогация беше логично да стане. В крайна сметка ние сме държава съюзник в НАТО", поясни той.

На въпрос ще се справи ли Румен Спецов като особен управител на "Лукойл", Бенчев каза следното:

"Въпросът е изцяло политически. До известна степен изборът на служител — дали ще бъде митничар или данъчен, има известна логика. Спецов познава пазара както на едро, така и на дребно, запознат е вероятно и с процесите в компанията".

► На какво мнение са собствениците на бензиностанции?

Само за месец литър дизел е поскъпнал с 12 стотинки и средната му цена с днешна дата е 2.50 лева. При бензина поскъпването е с 5 стотинки за литър на месец, до 2,43 лева. Най-малко е увеличението на газта - за месец с две стотинки на литър.

Венцислав Пенгезов, който е собственик на малка бензиностанция в Русе, споделя, че цените преди американските санкции са били по-ниски. "Преди месец на едро беше около 2 лева, сега е 20 стотинки по-висока. Смятам, че в краткосрочен план няма да има движение нагоре. В дългосрочен обаче със сигурност ще има такова. Влияят външни и вътрешни фактори. Още поне 2-3% ще поскъпнат горивата. Всяка рафинерия има резерви от петрол, процесът на закупуване и доставка отнема месеци. Мисля, че няма да има липса на гориво. Не се забелязва тенденция към презапасяване. Има проблем с резерва - голяма част от него е в чужбина", посочи Пенгезов. И добави, че е скептичен, че Румен Спецов е най-подходящ за особен управител на рафинерията в Бургас.

