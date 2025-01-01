Санкциите на САЩ върху „Лукойл“ поставиха пред изпитание властта, която уверява хората, че „ние това сме го предвидили отдавна“ (както каза миналата седмица Борисов) и няма да останем без горива. Къде обаче се намират въпросните горива от държавния резерв, защо една част е в чужбина и при нужда ще бъдат ли придвижени у нас своевременно, така че държавата да не остане в почти пълен колапс?

Преди ден премиерът Росен Желязков за пореден път каза от името на управляващите, че „проблем с горивата няма, има достатъчно количества, включително запаси“.

Шефът на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пък настоя, че „няма основание за притеснения, нито такива, че да се твърди, че няма достатъчно горива“. Пред БТА той каза: „Никой не е казал, че няма горива, горива има достатъчно, няма проблем с доставките“. Ключовото в изказването му обаче е, че „в момента няма проблем на пазара на горива“.

Значи ли това, че в този настоящ момент проблем няма, но скоро може и да има?

Тази сутрин председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов обясни, че България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни. По думите му пред bTV страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната, където са базите на агенцията, както и в различни складове.

Част от количествата горива в чужбина се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния и при нужда те могат да пристигнат в страната между седем и 45 дни, уточни Асенов.

По повод твърденията, че една фирма не изпълнява задълженията си за доставки на гориво в държавния резерв Асенов посочи, че компаниите, които не го правят, са три. Една от тях е „Инса ойл“, а останалите две са по-малки. Причината, която те посочват, е невъзможност да съхраняват горивата, въпреки задълженията си. Асенов обясни, че Държавният резерв води дела срещу тях всяка година, които печели, но в закона не са предвидени финансови санкции за нарушителите.

Горивата, които са длъжни да съхраняват тези три компании, се равняват на около пет дни от задължителните 90-дневни резерви, допълни председателят на Държавния резерв.

Около 80% от резервите, които трябва да поддържат частните дружества, в момента се осигуряват от "Лукойл", каза Асенов и увери, че каквото и да се случи, държавата ще осигури на тези фирми необходимите резерви. Сключени са договори с фирми за стоков контрол, които правят анализи на количеството и качеството на съхранените горива, като всеки месец се извършват проверки, допълни още Асен Асенов.

Рафинерията в Бургас няма да спре, а ако спре или по някакъв начин намали капацитета си, има подготвени варианти, така че нефтът да бъде преработен до крайните нефтопродукти – дизел и бензин, обясни Асенов.

Въпреки уверението му, от опозицията настояват България спешно да поиска резервите си от гориво в чужбина. Според Ивайло Мирчев от ПП-ДБ страната ни трябва незабавно да предприеме действия по осигуряване на наличност на 100 процента от запасите на територията на страната. „България няма 90-дневни запаси от горива, защото част от фирмите заобикалят задължението си да осигуряват горива в запаси за такъв срок“, посочи той и заподозря „институционален и прокурорски чадър,“ на тези фирми, включващ Държавния резерв, Държавната агенция „Национална сигурност“ и правителството.

Какво е държавен резерв?

Държавният резерв е запас от важни за националната сигурност продукти, който се управлява от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", с цел да гарантира страната при кризисни ситуации, каквито са природни бедствия, военни конфликти или други извънредни събития. Този резерв включва широк спектър от стоки и материали, които се съхраняват, обновяват и контролират постоянно.

Съхранение и управление: Агенцията поддържа складови бази и отговаря за съхранението, обновяването и контрола на наличностите.

Осигуряване при кризи: Резервът е задействан при извънредни ситуации, за да се осигури непрекъснатостта на доставките на стоки от първа необходимост.

Надзор: Агенцията осъществява надзор върху създаването и съхраняването на запаси от нефт и нефтопродукти.

Временни запаси: Включва и запаси за извънредни ситуации, например от нефтопродукти, които се управляват в съответствие със закона.

Агенцията администрира 42 складови бази, разпределени в 6 териториални дирекции с центрове във Варна, Велико Търново, Плевен, София, Пловдив и Бургас, както и централна техническа база в Соколово.