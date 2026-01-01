Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола призова протестиращите в Иран да продължат с демонстрациите въпреки „строгите репресии от страна на Ислямската република“, предаде ДПА.

„Към тези смели момичета, студенти, мъже и жени по улиците: Това е вашият момент“, написа Мецола в „Екс“.

Споменавайки продължаващото прекъсване на достъпа до интернет в страната, тя добави: „Знайте, че всеки режим, който блокира комуникациите, е режим, който се страхува от собствения си народ“.

Мецола също така призова лидерите в Техеран да променят курса си, подчертавайки, че исканията за достойнство и свобода не са прекомерни.

„Убийствата трябва да спрат. Невинните и преследваните трябва да бъдат освободени. Репресиите трябва да приключат“, написа още тя.

Мецола освен това призова страните членки на ЕС да засилят натиска върху Техеран, без обаче да уточни как това може да бъде направено. „Европа трябва да проумее своя дълг и необходимостта да действа“, заяви тя.