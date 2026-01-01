Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран се свързал със САЩ и е предложил преговори, след като американският лидер заплаши, че ще предприеме действия в отговор на репресиите срещу протестиращите в Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.

В коментари пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“ Тръмп заяви, че администрацията му води преговори за организиране на среща с Техеран, но предупреди, че може да се наложи да предприеме действия, тъй като броят на жертвите в Иран нараства, а правителството продължава да арестува протестиращи.

„Мисля, че те са уморени да бъдат бити от САЩ“, каза Тръмп. „Иран иска да преговаря“, добави той.

По думите му на 10 януари представители на Иран са се свързали със САЩ по „ядрени въпроси“, а той е допуснал, че може да бъде организирана „среща с тях“. Тръмп също така отбеляза, че Вашингтон поддържа контакт с опозиционните сили в Иран.

Повече от 10 600 души са били задържани през двете седмици на протести, съобщи базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека, която е била точна при предишни размирици през последните години и е дала броя на жертвите. Тя разчита на поддръжници в Иран, които проверяват информацията. Според нея 496 от загиналите са протестиращи, а 48 са от силите за сигурност.

С прекъснатия интернет в Иран и прекъснатите телефонни линии, оценяването на демонстрациите от чужбина става все по-трудно.

Хората в чужбина се опасяват, че блокирането на информацията окуражава твърдолинейните сили в иранските служби за сигурност да предприемат кървави репресии. Протестиращите наводниха улиците в столицата на страната и втория по големина град на 10 януари вечерта и 11 януари сутринта. Онлайн видеоклипове показват още демонстрации 11 януари вечерта и 12 януари, като представител на Техеран ги потвърди в държавните медии.

Неподчинение в парламента

Заплахата за удари срещу американските военни и Израел дойде по време на парламентарно изказване на Мохамад Багер Калибаф, твърдолинейния председател на парламента, който в миналото се е кандидатирал за президент. Той директно заплаши Израел, наричайки го „окупирана територия“.

„В случай на атака срещу Иран, както окупираната територия, така и всички американски военни центрове, бази и кораби в региона ще бъдат наши легитимни цели. Не смятаме, че сме ограничени да реагираме след действието и ще действаме въз основа на всякакви обективни признаци за заплаха“, заяви Калибаф.

Депутатите се втурнаха към трибуната в парламента, викайки „Смърт на Америка!“.

Все още не е ясно колко сериозен е Иран в намерението си да нанесе удар, особено след като въздушната му отбрана беше унищожена по време на 12-дневната война с Израел през юни. Всяко решение за влизане във война ще бъде взето от 86-годишния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

През юни Иран нанесе удари по американските сили в авиационната база „Ал Удейд“ в Катар, а 5-и флот на Военноморските сили на САЩ, базиран в Близкия изток, е разположен в островното кралство Бахрейн.