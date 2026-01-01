Жена на 71 години е загинала, а мъж на 72 години е пострадал при пожар в плевенското село Еница, съобщава на сайта си Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

В неделя в 19:23 часа, в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен е получен сигнал за пожар в къща в с. Еница, област Плевен. Огънят е загасен с един пожарен автомобил. Жертва на пожара е 71-годишна жена, а 72-годишен мъж е с обгазяване и е откаран в болница.

Общо 56 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Преки материални щети има при 23 от тях, от които 14 са били в жилищни сгради, един - във временна постройка, а четири са в транспортни средства. Екипите на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции през изминалото денонощие.

Получено е едно лъжливо повикване.