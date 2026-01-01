Тази нощ са извършени обработки на уличната мрежа във връзка със зимната обстановка и понижените температури, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Първите дейности по разпръскване на смеси срещу заледяване започнаха в 21:30 ч. в районите „Красно село“, „Надежда“ и „Илинден“. След полунощ, от 02:40 ч., бе извършено снегопочистване на улици и булеварди, по които се движи градския транспорт, в районите „Сердика“, „Люлин“, „Витоша“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Изгрев“, „Панчарево“ и други.

Паралелно с това са обработени мостови съоръжения, както и част от основни и вътрешно-квартални улици в районите. Дейности по снегопочистване са изпълнени и на общински пътища, както и на участъци от Южната дъга на Околовръстния път. На терен са работили над 50 снегопочистващи машини.

На територията на Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване по двата основни пътя – в посока хижа „Алеко“ и към местността „Златните мостове“.

Към момента градският транспорт се движи нормално и изпълнява обичайните си маршрути без прекъсвания.

Поетапно се почистват и тротоарните настилки, с приоритет спирките на градския транспорт.

Екипите на Столичен инспекторат са съставили над 50 акта за непочистени тротоари на търговски обекти, пред които не са били почистени прилежащите пространства.

Температурите към момента са минус 7 градуса, усеща се като минус 12 градуса. Водачите на моторни превозни средства да излизат с автомобили подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Пешеходците да бъдат внимателни при придвижването си.

Управителите на търговски обекти и офиси, както и етажните собствености да почистят площите пред съответните си сгради.

Столична община продължава да следи метеорологичната обстановка и при необходимост ще предприема допълнителни мерки.