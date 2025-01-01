Протести под наслов "Свобода за политическите затворници" се провеждат тази вечер в София, Варна и Пловдив. Събитията са организирани от "Продължаваме промяната".

Демонстрантите се обявиха против съдебния произвол. Поводът за недоволството им е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

ВКС реши: Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варна

Протестиращите в столицата блокираха площад "Независимост". В района има засилено полицейско присъствие.

Във Варна хората се събраха пред сградата на общината и тръгнаха на шествие, предаде NOVA. В Пловдив демонстранти се събраха на площад „Съединение”.