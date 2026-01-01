47-годишен мъж е задържан след побой в апартамент в Стара Загора, при който е пострадал 28-годишен мъж, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 3 януари 2026 г. около 22:30 ч., когато в Първо районно управление в Стара Загора е подаден сигнал за мъж с нараняване на главата в жилище в града.

На място полицейските служители установили две жени на 51 и 46 години и мъж на 59 години, които били свидетели на случилото се. По техни данни 47-годишен мъж е нанесъл удар с пепелник по главата на 28-годишния пострадал.

Раненият е транспортиран в болница, където е настанен за лечение, без опасност за живота. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване за причиняване на телесна повреда под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.