Разследват държане на наркотични вещества е образувано след подаден сигнал на 4 януари сутринта за намерен в безпомощно състояние мъж в тревни площи ул. “Дедеагач“ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на на полицията.

Насоченият към мястото полицейски екип е установил самоличността на мъжа - 30-годишен, с адресна регистрация в село Каспичан. До него служителите на реда намерили две угарки от саморъчно свити цигари и цяла цигара.

Мъжът е откаран и настанен за лечение в шуменската болница с диагноза „тежък мозъчен инсулт“, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен. Мъж на 34 години от Нови пазар е задържан снощи за притежание на наркотични вещества.

В хода на полицейска проверка на ул. „Мадарски конник“ в град Каспичан той е изхвърлил на тротоара до себе си найлоново пликче с около три грама бяло кристалобразно вещество.

Полицаи задържаха и иззеха автомобилите на двама водачи, шофирали след употреба на наркотични вещества на 30 декември. 43-годишен от Нови пазар е установен да управлява лек автомобил с положителна на амфетамин и метамфетамин проба на изхода на село Стан, а 44-годишен мъж, роден в Нидерландия, е шофирал след употреба на кокаин на бул.“ Ришки проход“ в Шумен, съобщиха още от пресцентъра на ОД на МВР.

Шуменски полицаи задържаха водачи, шофирали след употреба на наркотици и алкохол, на Бъдни вечер. Над 70 000 са установените нарушения от началото на 2025 г. до края на октомври т.г. по пътищата в област Шумен - 15 000 повече в сравнение със същия период на миналата година.