Зрителите избраха да изпратят старата година и да посрещнат новата 2026-а с NOVA.

NOVA/Красена Ангелова

Новогодишната програма бе най-гледана от телевизионната аудитория в активна възраст (18-59 г.). Според официалните пийпълметрични данни, аудиторният дял на специалното издание на „Пееш или лъжеш“ е над 45%, което отрежда категоричната лидерска позиция на NOVA с голяма преднина пред останалите телевизии.

Почти 35% от зрителите бяха в компания на Гала, Герасим Георгиев-Геро и техните специални гости в празничната нощ.