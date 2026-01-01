Южнокорейският актьор Ан Сон Ги, участва в повече от 170 филма, сред които Silmido и The Housemaid, почина на 74-годишна възраст, съобщи агенция Йонхап, цитирана от АФП и Асошиейтед прес.
Той дебютира, когато е на пет години с Twilight Train през 1957 г. и е почитан от киноманите и колегите си за своята плодотворна кариера.
Ан Сон Ги бе приет в интензивно отделение миналата седмица. Той страдаше от рак на кръвта, уточнява Йонхап.
Той е починал заобиколен от семейството си. Ан Сон Ги е наследен от съпругата си и двете им деца.