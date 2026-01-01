Сейф ал Ислам, син на либийския диктатор Муамар Кадафи, е бил убит по време на "пряка конфронтация" с четирима неизвестни въоръжени мъже, които нахлули в дома му, съобщи офисът на Сейф ал Ислам, предаде Ройтерс.

Въпреки че не заемаше официална длъжност, Сейф ал Ислам беше считан за най-влиятелната фигура в богатата на петрол северноафриканска страна след баща си Муамар Кадафи, който управляваше в продължение на повече от четири десетилетия.

Сейф ал Ислам ръководеше преговорите за отказването на Либия от оръжията за масово унищожение и договаряше компенсации за семействата на жертвите от атентата срещу полет 103 на Панам над Локърби, Шотландия, през 1988 г., посочва Ройтерс.

Решен да избави Либия от статута й на държава парий, той се ангажира със Запада и се провъзгласи за реформатор, призовавайки за конституция и зачитане на човешките права.

Обучен в Лондонската школа по икономика и владеещ отлично английски език, той някога беше възприеман от много правителства като приемливото, приятелски настроено към Запада лице на Либия.

Но когато през 2011 г. избухна бунт срещу дългото управление на Кадафи, Сейф ал Ислам незабавно избра лоялността към семейството и клана пред многобройните си приятелства, за да стане си приятелства, за да се превърне в архитект на брутално потискане на бунтовниците, които наричаше плъхове.

В интервю за Ройтерс по време на въстанието той каза: "Ние се борим тук, в Либия, и ще умрем тук, в Либия."

Той предупреди, че ще потекат реки от кръв и правителството ще се бори до последния мъж, жена и куршум.

"Цяла Либия ще бъде унищожена. Ще ни трябват 40 години, за да стигнем до споразумение за това как да управляваме страната, защото днес всеки ще иска да бъде президент или емир и всеки ще иска да управлява страната", каза той.

След като бунтовниците превзеха столицата Триполи, Сейф ал Ислам опита да избяга в съседния Нигер, облечен като бедуин. Милицията на бригадата "Абу Бакър Садик" го залови на пустинен път и го откара с хеликоптер в западния град Зинтан около месец след като баща му беше преследван и екзекутиран от бунтовниците.

"Оставам тук. Те ще стрелят с всичките си оръжия по мен в момента, в който изляза навън", каза той в коментар, докато стотици мъже се тълпяха около стар либийски транспортен самолет на военновъздушните сили.

Сейф ал Ислам беше предаден на бунтовниците от либийски номад.

Следващите шест години прекара в затвора в Зинтан, далеч от очарователния живот, който водеше при Кадафи, когато имаше домашни тигри, ловуваше със соколи и се смесваше с британското висше общество по време на пътуванията си до Лондон.

През 2015 г. Сейф ал Ислам беше осъден на смърт чрез разстрел от съд в Триполи за военни престъпления.

Той беше издирван и от Международния наказателен съд в Хага, който издаде заповед за ареста му за "убийство и преследване".

Сейф ал Ислам Кадафи прекара години в нелегалност в Зинтан, за да избегне убийство, след като беше освободен от милицията през 2017 г. по силата на закон за амнистия. От 2016 г. му беше позволено да се свързва с хора в и извън Либия, каза Мустафа Фетури, либийски анализатор с контакти в близкото обкръжение на Сейф ал Ислам.

Сейф ал Ислам приемаше посетители почти всяка седмица и обсъждаше политиката и състоянието на страната. Понякога получаваше подаръци и книги.

Облечен в традиционна либийска роба и тюрбан, той се появи в южния град Сабха през 2021 г., за да подаде кандидатурата си за президентските избори.

Очакваше се той да заложи на носталгията по относителната стабилност в Либия преди подкрепеното от НАТО въстание през 2011 г., което свали баща му от власт и доведе до години на хаос и насилие.

Кандидатурата му обаче беше спорна и срещна съпротива от много от онези, които бяха "страдали от ръцете на баща му ". Мощни въоръжени групи, възникнали от бунтовническите фракции, които въстанаха през 2011 г., я отхвърлиха напълно.