Сейф ал Ислам Кадафи, син и някогашен наследник на покойния диктатор на Либия Муамар Кадафи, е убит в северноафриканската страна, съобщиха либийски официални лица , предаде Асошиейтед прес.

53-годишният мъж е бил убит в град Зинтан, на 136 километра югозападно от столицата Триполи, според двама либийски служители по сигурността в западната част на Либия. Обстоятелствата около смъртта му не са ясни.

Служителите са говорили при условие за анонимност, тъй като не са били упълномощени да дават информация на медиите.

