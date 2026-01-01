Апелативен съд-Пловдив потвърди отказа на Окръжен съд-Смолян да промени мярката за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека спрямо обвиняемия Шабан Мехмед. Определението е окончателно.

Срещу Мехмед и още трима младежи е повдигнато обвинение за това, че на 26 ноември 2025 г. в Мадан, на ул. „Перелик“, умишлено са умъртвили Костадин Кабаджов от Мадан.

Разследването е започнало след подаден сигнал на тел. 112 за възникнал скандал, при който се вика и стреля, както и за паднало в реката безжизнено тяло.

Освободиха от ареста единия от обвинените за жестокото убийство в Мадан

Делото в апелативния съд е образувано по жалба на обвиняемия. Съдът прие, че по отношение на Шабан Мехмед продължава да е налице обосновано подозрение за съпричастност към престъплението - причиняване на смърт в съучастие с други лица.

Според съдиите обвиняемият е оказал съдействие на разследващите органи, като е дал обяснения, в които обаче се открива и защитна позиция. Апелативните магистрати посочват, че разследването се развива с добър темп и по делото няма нови обстоятелства.

Изготвена е видеотехническа експертиза на записи от охранителни камери на близко предприятие. С оглед събраните до момента доказателства, механизма на извършване на престъплението и данните за участието на обвиняемия, съдът приема, че при по-лека мярка съществува реална опасност от укриване или извършване на друго престъпление.