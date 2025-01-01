Убийството на 23-годишен мъж в Мадан, което е извършено вчера вечерта, категорично не е поръчково, става дума за скандал и побой заради момиче. Това бе оповестено на съвместна пресконференция на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Смолян.

Младежът е починал в резултат на жесток побой, огнестрелни рани няма, посочи окръжният прокурор Недко Симов.

По случая са задържани осем мъже от област Кърджали, а на трима от тях предстои да им бъде повдигнато обвинение. Единият от задържаните е показал положителна проба за употреба на кокаин.

Мотивът за убийството е любовна драма, надпревара за вниманието на една жена и погрешна представа за мъжка чест, уточни прокурор Недко Симов.

Жестоко убийство на млад мъж в Мадан, осем души са задържани

Съпричастни в извършване на престъплението са трима мъже, които са нанесли множество удари по главата и тялото на пострадалия, заяви Симов и допълни, че нанесените травматични увреждания са предизвикали смъртта на 23-годишния младеж. Предстои мъжете да бъдат привлечени като обвиняеми, а работното обвинение засега е по чл. 115 от Наказателния кодекс – за умишлено убийство. За тримата ще бъде издадено постановление за задържане до 72 часа и ще бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“, уточни окръжният прокурор.

Инцидентът е станал около 22:00 ч. вчера на ул. „Перелик“ в Мадан, според информация от гл. комисар Цветан Цанков, директор на Областаната дирекция на МВР – Смолян. Сигналът е подаден от жители на квартала, станали свидетели на побой между група хора и последвали изстрели. На местопрестъплението в коритото на реката е намерено тялото на 23-годишния мъж. Констатирани са множество контузни рани по главата и тялото му, които според полицейския директор ясно подсказват за нанесен побой. По-късно на територията на община Ардино са задържани осем млади мъже, участвали в побоя. След оперативно–издирвателни и заградителни мероприятия, те са задържани, докато се оттегляли с микробус в посока Кърджали.

В основата на побоя е 22-годишен мъж от Кърджали, ММА боец, който довел свои приятели да се разправят с младежа от Мадан. Срещата между двамата била предварително уговорена, а поводът са изпращани съобщения в социалните мрежи от 23-годишния мъж от Мадан до 20-годишната приятелка на ММА боеца. Момичето нямало отношения с младия мъж от Мадан и се оплакало на приятеля си, че настойчивите съобщения я притесняват. Момичето е от област Смолян, уточниха от прокуратурата.

При уговорената среща младежът от Мадан бил заедно с още двама мъже от града, подготвени с газови оръжия. Скандалът между двете групи прераснал в побой. При продължаващата още по-агресивна размяна на удари, 23-годишният мъж паднал в безпомощно състояние на земята. Според прокуратурата дори след падането, ударите продължили, докато изпаднал в коматозно състояние. Опитвайки се да се изправи, младежът паднал в реката в състояние, в което не можел да контролира движенията си, според хипотезата на прокуратурата.

Мъжът, който упражнил върху жертвата бойните си удари, има в миналото наложено административно наказание за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Прозвучалите изстрели са от газово оръжие, отправени от компанията на загиналия в опит да сплашат нападателите.

Прокурор Недко Симов отправи апел към младите хора: „Да бъдем всички малко по-смирени и да не даваме възможност на силните емоции да ръководят постъпките ни, защото неовладяната агресия убива“.

От полицията призовават всички очевидци на сбиването да дадат показания за случая в най-близкото полицейско управление.