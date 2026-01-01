Семействата на загиналите и ранените при пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана на Нова година подадоха жалба до швейцарската прокуратура, предаде Ройтерс, като се позова на адвокат, представляващ част от пострадалите.

"Всяко семейство подаде жалба и се присъедини към производството като ищец. Тези молби бяха приети от прокуратурата", заяви адвокатът пред Ройтерс.

Той не уточни срещу кои лица е насочена жалбата, като се ограничи да каже, че тя е подадена "срещу всички отговорни лица, без изключение".

Наказателното разследване на пожара в Кран Монтана засега обхваща собствениците на заведението, които са заподозрени в престъпления, включително причиняване на смърт по непредпазливост.

Разследващите продължават да изясняват причините за пожара и дали са били спазени изискванията за безопасност.

Прокуратурата в кантон Вале засега не е коментирала последните развития по случая.