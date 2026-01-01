Нов кръгов маршрут и обновена туристическа инфраструктура отчитат от Природен парк (ПП) „Врачански Балкан“ през 2025 г. Служителите в парка са извършили ремонти на основни екопътеки, включително Врачанската еко пътека, „Пътеката на приказките“ и „Карст и биоразнообразие“. По проект „Еко дестинация – Искърско дефиле“ са поставени осем информационни табели, изграден е кръгов маршрут „Просечен камък“ и е започнал ремонтът на заслон „Ключ“ над с. Очиндол. Създаден е и интернет сайтът www.podefileto.com.

През отчетния период експерти от дирекцията са участвали в национални и международни научни форуми, свързани с опазването на карста, възстановяването на видове и управлението на Натура 2000 зони, посочиха от ПП „Врачански Балкан“.

Информационният център на парка – Природозащитен център „Натура“, през 2025 година е бил посетен от над 4500 души. Центърът се намира в сградата на Ески джамия във Враца, обявена за архитектурен и художествен паметник на културата. Предлага се различна информация, свързана с ПП „Врачански Балкан“, защитените територии, различните опознавателни маршрути, места за настаняване и др. Организират се обучения, работа с деца и ученици по природозащитни теми, осигуряват се професионални водачи. За миналата година в природозащитния център са организирани над 50 инициативи, сред които изложби, открити уроци, международни посещения и конкурси. Над 400 деца са участвали в занятия по горска педагогика, а съвместно с Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца е проведена пилотната програма „Зелен август“.

От парка „Врачански Балкан“ съобщиха още, че благодарение на отговорното поведение на посетителите и на системата за противопожарно наблюдение през 2025 г. на територията на парка не е регистриран нито един пожар.