Над 50 000 души са били арестувани от властите в Иран, обяви неправителствена организация. Тя подчерта, че репресиите в страната продължават.

Ислямската република потуши с насилие в началото на януари масово протестно движение, избухнало в края на декември и достигнало връх на 8 и 9 януари.

Иранските власти признават за смъртта на хиляди хора, но твърдят, че по-голямата част от тях са били служители на силите за сигурност или случайни минувачи, убити от „терористи“, действащи в полза на Съединените щати и Израел.

Неправителствената организация „Агенция за новини на активистите за правата на човека“ (HRANA), която по-рано съобщаваше за над 42 000 ареста, ревизира данните си нагоре, като вече отчита най-малко 50 235 задържания, свързани с протестите.

Арестите са засегнали „широк кръг граждани, включително студенти, писатели и преподаватели“, посочва базираната в САЩ организация, която допълва, че в някои случаи те са били съпроводени с „обиски на домове и конфискация на лични вещи“.

HRANA съобщава още за над 300 „принудителни самопризнания“, излъчени по телевизията, предаде АФП.

Миналата седмица „Амнести Интернешънъл“ също изрази тревога във връзка с арестите на хиляди хора, сред които и деца.

Задържаните са изложени на „сериозен риск от насилствено изчезване, изтезания и други форми на малтретиране, смърт в местата за задържане и произволни екзекуции след явно несправедливи съдебни процеси“, предупреждава организацията.

Ръководителят на съдебната власт в Иран Голамхосейн Мохсени Еджеи заяви, че няма да има „никаква снизходителност“ към участниците в протестите, а прокуратурата уточни, че някои от тях са застрашени от присъди, предвиждащи смъртно наказание.

Иранският режисьор Мехди Махмудиан, съсценарист на филма „Един обикновен инцидент“, носител на „Златна палма“ в Кан през 2025 г., е бил арестуван в неделя по подозрение, че е помогнал за изготвянето на декларация, критична към властта.

Той е задържан заедно със студентския лидер Абдолах Момени и журналистката и активистка за правата на жените Вида Рабани, съобщи иранската информационна агенция „Фарс“.

Документът, подписан от повече от дузина други опозиционери, сравнява репресиите с „държавно престъпление срещу човечеството“, обяснява фондацията на носителката на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади, която самата се намира в затвора от декември. Тя е била арестувана по време на демонстрация, проведена преди последната вълна от протести.