Сценарист на номинирания за награда „Оскар” ирански филм „Обикновен инцидент” е арестуван в Техеран само няколко седмици преди церемонията по връчването на отличията на американската Академия за кинематография и наука, предаде Асошиейтед прес.

От екипа на продукцията казаха, че Мехди Махмудиан е бил задържан в събота. Няма подробности за предявените му обвинения. Той е арестуван само няколко дни, след като с още 16 души подписаха декларация, в която осъждат лидера на Ислямската република аятолах Али Хаменей и жестоките репресии срещу протестиращите срещу властта. Има и други подписали се под документа, които също са задържани, отбелязва Асошиейтед прес.

Джафар Панахи, режисьорът на „Обикновен инцидент“, публикува изявление в неделя, в което осъди ареста на своя съавтор. „Мехди Махмудиан не е просто активист за човешките права и затворник на съвестта; той е свидетел, слушател и рядко морално присъствие – присъствие, чието отсъствие се усеща веднага, както вътре в затворническите стени, така и извън тях“, отбелязва Панахи.

Панахи също е сред подписалите се под декларацията от 28 януари. В нея се казва, че: „Масовото и систематично убийство на граждани, които смело излязоха на улицата, за да сложат край на един нелегитимен режим, представлява организирано държавно престъпление срещу човечеството“.

„Обикновен инцидент“ е номиниран за най-добър сценарий и най-добър международен филм за награда „Оскар”, като церемонията ще се състои на 15 март в Лос Анджелис.

Панахи, един от най-известните международни режисьори, снима филми, докато е в затвора, под домашен арест и му е наложена забрана да пътува. „Обикновен инцидент“, драма за отмъщение и носител на „Златна палма“ на миналогодишния филмов фестивал в Кан, е вдъхновена от последния престой на Панахи в затвора. Там той се запознава с Махмудиан. Панахи го определя като „стълб“ за другите затворници.

Сценарият на „Обикновен инцидент“ е дело на Панахи, Махмудиан, Надер Сайвер и Шадмер Растин, отбелязва Асошиейтед прес.

Миналата есен Джафар Панахи отново беше осъден на една година затвор и му беше наложена двугодишна забрана да напуска Иран, след като беше признат за виновен по обвинения в „пропагандни дейности срещу системата“. Панахи, който пътува по света с филма, заяви, че ще се върне в Иран въпреки присъдата.

Базираната в САЩ правозащитна организация „Хюман райтс активистс" (Human Rights Activists News Agency), която разчита на мрежа в Иран за проверка на информацията си, твърди, че над 6713 души са били убити и 49 500 души са били задържани по време на потушаването на антиправителствените протести в страната. Асошиейтед Прес не е успяла да оцени независимо броя на жертвите и арестите, тъй като властите са прекъснали интернет връзката на Иран с останалата част от света.

Панахи многократно е изразявал несъгласието си с репресиите, припомня Асошиейтед прес.

„Докато стоим тук, Иран разстрелва протестиращи и бруталното клане продължава безпощадно по улиците на страната", заяви режисьорът миналия месец на церемонията в Ню Йорк за връчването на наградите на Националния съвет на кинокритиците на САЩ. „Днес истинската сцена не е на екраните, а по улиците на Иран. Ислямската република е причинила кръвопролитие, за да забави своя крах", допълни режисьорът.