Първият съпруг на бившата първа дама Джил Байдън е обвинен в убийството на съпругата си в дома им в Делауеър в края на декември, съобщиха властите в прессъобщение, информира Асошиейтед прес.

77-годишният Уилям Стивънсън от Уилмингтън е бил женен за Джил Байдън от 1970 до 1975 г.

Каролин Харисън, говорителка на главния прокурор на Делауеър, потвърди по телефона, че Стивънсън е бившият съпруг на Джил Байдън.

Джил Байдън отказа да коментира, според отговор по имейла от говорител на офиса на бившия президент и първата дама.

Стивънсън остава в затвора, след като не успя да плати гаранция от 500 000 долара след ареста си в понеделник по обвинение в убийство от първа степен. Той е обвинен в убийството на 64-годишната Линда Стивънсън на 28 декември.

Полицията е била извикана в дома по сигнал за домашен спор след 23:00 часа и е намерила жена в безсъзнание в хола, според предишно съобщение за медиите. Опитите за оказване на първа помощ са били неуспешни.

Стивънсън е обвинен от голямото жури след седмици на разследване от детективи от министерството на правосъдието на Делауеър.

Не е ясно дали Стивънсън има адвокат.

Джил Байдън се омъжва за американския сенатор Джо Байдън през 1977 г.