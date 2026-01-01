Мониторингът на водите осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на водите и факторите, въздействащи негативно върху тях. Това казват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в прессъобщение по повод започналия годишен мониторинг на водите. Наблюдението ще продължи до края на 2026 г. Данните от мониторинга са основа за осъществяване на контрол и за налагане на санкции при нарушаване на нормативните изисквания, пишат още от МОСВ.

Изпълнителната агенция по околната среда изпълнява програмите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води, а Националният институт по метеорология и хидрология - за количеството. Одобрени са програми за територията на всяка от четирите басейнови дирекции в страната. Дейностите включват контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води; хидробиологично обследване; контролирано наблюдение на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване; проследяване на химичното състояние на подземните води, анализ на приоритетните вещества в биота и седимент, и др.

Информацията от мониторинга се докладва на Европейската комисия, Европейската агенция по околната среда и Международната комисия за защита на река Дунав.

В края на декември 2025 г. МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер край Ахтопол.

В началото на годината имаше няколко случая на замърсяване на водите в страната. Един от тях беше свързан със замърсяване с нефтопродукти на плажа "Кабакум - Север" край Варна.