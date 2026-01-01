Цените на петрола достигнаха седеммесечни върхове, след като търговците реагираха на нарастващото напрежение между САЩ и Иран преди ядрените преговори, насрочени за тази седмица. Това съобщи The Guardian.

Фючърсите на американския суров петрол се повишиха до 67,28 долара за барел в понеделник, докато сортът Brent достигна най-високото си ниво от 31 юли насам – 72,50 долара за барел. По-късно в рамките на сесията цените отстъпиха, но във вторник сутринта отново тръгнаха нагоре, доближавайки се до понеделнишките върхове.

Джеймс Хоузи, анализатор в Shore Capital, заяви, че петролните пазари „рационално се опитват да калкулират рискова премия в цените предвид възможните сътресения, които един конфликт би могъл да причини на глобалните доставки“.

„Рискът от евентуална военна ескалация в Близкия изток набира сила и затова търговците изглежда се застраховат срещу най-лошите сценарии“, каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova. Тя добави, че настоящите цени са „в голяма степен движени от очаквания, а не от реална загуба на доставки“.

Очаква се Вашингтон и Техеран да проведат трети кръг ядрени преговори в Женева този четвъртък, както потвърди в неделя външният министър на Оман.

Цените на петрола отбелязаха петмесечен връх

Преговорите са знак, че екипът на американския президент Доналд Тръмп смята, че Иран е склонен да разреди запасите си от силно обогатен уран и да се откаже от ядрената си програма. Ислямската република отрича да се стреми към разработване на ядрени оръжия.

В понеделник Тръмп написа в Truth Social, че ако не бъде постигнато споразумение, това ще бъде „много лош ден“ за Иран.

Преди преговорите двете страни демонстрираха военна мощ, като през уикенда САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток.

В понеделник самолетоносачът USS Gerald R. Ford пристигна на остров Крит в Гърция. USS Abraham Lincoln вече е разположен в Арабско море край Оман, като на борда му има изтребители и над 5630 моряци.

В понеделник САЩ частично евакуираха посолството си в Бейрут след преглед на рисковете от военна ескалация в региона.