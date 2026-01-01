Пътят Севлиево-Велико Търново е затворен заради катастрофа, съобщиха от полицията.

Около 9:20 часа на телефон 112 е получен сигнал за катастрофа на пътя София-Варна - в района на село Богатово.

По първоначална информация 48-годишен мъж, управляващ автомобил, предприел изпреварване на колона от автомобили и се е блъснал челно в насрещно движещ се товарен автомобил.

Катастрофирал ТИР блокира движението в Прохода на Републиката

Пострадал е водачът на лекия автомобил, който е транспортиран в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“-Севлиево. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни, а от водача на лекия автомобил са взети кръвни проби.

Ограничено е движението по път I-4 Севлиево-Велико Търново в района на Богатово (при км 91). Трафикът в посока Варна се осъществява по обходен маршрут: път II-44 Севлиево – Габрово - път I-5 Габрово-Велико Търново, а движението в посока София се отклонява по път III-406 Буря – Янтра – път III-4041 Янтра-Севлиево.

Движението се регулира от „Пътна полиция“.