Откриха невредим 75-годишния мъж, който изчезна в района на родопското село Фотиново, и бе издирван почти три денонощия, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Човекът е забелязан от рибари край язовир „Въча", които са го взели с лодка. Той е в добро здравословно състояние, успял е да премине пеша почти 10-12 километра през силно пресечена местност и да стигне до язовира, уточни Стоянов.

Мъжът ще бъде предаден на служители от Районно управление (РУ) - Стамболийски, след което ще бъде поет от служителите от РУ-Пещера.

В издирването се включиха полицаи от Пещера, Батак, горски служители, местни хора, ловци, доброволни формирования от Брацигово, Пловдив и Пазарджик. При търсенето бяха ползвани също пет следови кучета, както и дрон, оборудван с термокамера.